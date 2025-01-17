Директор детсада в Кстове пойдет под суд из-за иностранного сотрудника с туберкулезом

Директор детского сада «Киндер Боб» (ООО «Феникс»), обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предстанет перед судом. Об этом сообщили в Кстовском городском суде Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Руководителя будут судить по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ из-за гражданина республики Гана, которого приняли на работу без медосмотра. Иностранец работал преподавателем английского языка. 17 июня 2024 года его госпитализировали, а спустя 11 дней преподаватель умер в больнице от генерализованного туберкулеза.

Следствие полагает, что руководитель учреждения из корыстных побуждений не организовала медосмотр для сотрудника, чем создала угрозу здоровью детей.

Судя по предъявленному обвинению, пострадавших из-за противоправных действий не было.

Галина Шамберина