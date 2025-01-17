Прокуратура оспорила приговор жителю Рыбинска, стрелявшему в сотрудника СОБР

Прокуратура Ярославской области оспорила приговор по делу 40-летнего жителя Рыбинска, который угрожал насильственными действиями сотруднику Росгвардии. Тутаевская межрайонная прокуратура считает наказание слишком мягким.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Тутаевский городской суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 318 УК РФ за угрозы применения насилия к представителю власти. В сентябре 2024 года в Тутаеве во время задержания участников конфликта молодежных группировок он проигнорировал требования сотрудников Росгвардии и выстрелил из травматического пистолета ИЖ-79 в сотрудника СОБР с расстояния около пяти метров. К счастью, никто не пострадал.

Суд назначил штраф в 150 тыс. руб., но с учетом времени под стражей сумма сократилась до 50 тыс. руб. Прокуратура считает это наказание слишком мягким и оспаривает решение суда, требуя ужесточения.

Антон Голицын