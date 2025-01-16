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Участника драки в Тутаеве, стрелявшего по бойцу СОБР, приговорили к штрафу

Тутаевский городской суд признал Ивана Соловьева виновным в угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе областного суда.

УФСБ и МВД проводят задержание в Тутаеве

УФСБ и МВД проводят задержание в Тутаеве

Фото: Кадр из видеоролика очевидца

УФСБ и МВД проводят задержание в Тутаеве

Фото: Кадр из видеоролика очевидца

«Ъ-Ярославль» сообщал, что инцидент произошел в сентябре 2024 года в Тутаеве во время задержаний после конфликта молодежных группировок. Суд установил, что подсудимый «произвел выстрелы на расстоянии 5 метров из травматического пистолета ИЖ -79 в сторону старшего оперуполномоченного СОБР Управления Росгвардии России по Ярославской области, находящегося при исполнении должностных обязанностей».

Ивану Соловьеву назначили наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб., однако с учетом ареста обвиняемого суд смягчил наказание, снизив штраф до 50 тыс. руб.

Алла Чижова

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