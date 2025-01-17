Президент России подписал указ о назначении Олега Леванова судьей Авиастроительного районного суда города Казани. Соответствующий указ опубликован на портале Официального опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Леванов назначен судьей Авиастроительного районного суда Казани

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Олег Леванов назначен судьей Авиастроительного районного суда Казани

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Указ № 23 «О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Липецкой области» был подписан главой государства 16 января.

В декабре Владимир Путин подписал указ о назначении трех судей в районные и городские суды Татарстана. Так, Сергей Борисов был переназначен председателем Тетюшского районного суда, где работает с 2018 г. Делюс Замалетдинов, ранее занимавший должность судьи, стал заместителем председателя Альметьевского суда. Елена Акимова, работавшая мировым судьей в судебном участке № 10 Набережных Челнов, назначена судьей Набережночелнинского городского суда. Все назначения произведены на шестилетний срок.

Анар Зейналов