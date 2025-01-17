Олег Леванов назначен судьей Авиастроительного районного суда Казани
Президент России подписал указ о назначении Олега Леванова судьей Авиастроительного районного суда города Казани. Соответствующий указ опубликован на портале Официального опубликования правовых актов.
Олег Леванов назначен судьей Авиастроительного районного суда Казани
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Указ № 23 «О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Липецкой области» был подписан главой государства 16 января.
В декабре Владимир Путин подписал указ о назначении трех судей в районные и городские суды Татарстана. Так, Сергей Борисов был переназначен председателем Тетюшского районного суда, где работает с 2018 г. Делюс Замалетдинов, ранее занимавший должность судьи, стал заместителем председателя Альметьевского суда. Елена Акимова, работавшая мировым судьей в судебном участке № 10 Набережных Челнов, назначена судьей Набережночелнинского городского суда. Все назначения произведены на шестилетний срок.