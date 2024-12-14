Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении трех судей в районные и городские суды Татарстана. Документ опубликован 13 декабря на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Путин назначил трех новых судей в Татарстане

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Путин назначил трех новых судей в Татарстане

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сергей Борисов переназначен председателем Тетюшского районного суда, где работает с 2018 года.

Делюс Замалетдинов, ранее занимавший должность судьи, стал заместителем председателя Альметьевского суда.

Елена Акимова, работавшая мировым судьей в судебном участке №10 Набережных Челнов, назначена судьей Набережночелнинского городского суда.

Все назначения произведены на шестилетний срок.

Ранее сообщалось, что Совет федерации назначил Виталия Петрушкина, выходца из Казани, судьей Верховного суда России. Ранее он занимал должность заместителя председателя Арбитражного суда Поволжского округа.

Анар Зейналов