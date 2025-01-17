Петербуржцы смогут окунуться на Крещение по 16 адресам

В Санкт-Петербурге будет 16 локаций для крещенских купаний 18 и 19 января. Их оборудовали для безопасного проведения обряда, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Медики и добровольцы будут обеспечивать безопасность граждан около купелей. Жители Петербурга смогут окунуться около дома 27/2 на набережной Лейтенанта Шмидта (с 11:00 18 января до 14:00 19 января).

Также купели подготовлены на территориях храмов Спаса Нерукотворного Образа, Святого Александра Невского, Церкови Святого благоверного великого князя Александра Невского.

Желающие окунуться смогут сделать это у Свято-Троицкого собора в Колпино, у часовни-купели в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Старо-Паново.

Для жителей Кронштадта купель оборудовали по адресу Тулонская аллея, дом 7, в Сестрорецке — около дома 1 на Петровской набережной, в поселке Песочный — у дома 32 по Мельничной улице. С полным списком и режимом работы купелей можно ознакомиться на сайте МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти подготовили 32 купели к Крещенским купаниям.