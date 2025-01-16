В Ленобласти подготовили 32 купели к Крещенским купаниям

К проведению Крещенских купаний в Ленинградской области оборудовали 32 купели. На местах будут дежурить экстренные службы, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В открытых водоемах будут доступны 19 мест для купаний, на территории храмовых комплексов подготовили 13 купелей. Контролировать ситуацию будут сотрудники экстренных служб и органы правопорядка.

«В регионе торжественные богослужения запланированы в более 270 соборах и церквях. Для поддержания общественного порядка и безопасности будут привлекаться сотрудники полиции, Росгвардии, а также добровольные народные дружинники»,— заявил вице-губернатор Михаил Ильин.

В прошлом году в Ленобласти была организована 31 купель. Крещенские купания посетили свыше 4300 человек.

Татьяна Титаева