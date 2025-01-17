Илья Яшин (иноагент) сообщил об обысках у родителей

Оппозиционер Илья Яшин (объявлен Минюстом иноагентом) сообщил в Telegram-канале, что в доме его родителей в Москве провели обыск, а затем допросили их в следственном отделе. Сотрудники какого ведомства проводили следственные мероприятия, он не уточнил. В пресс-службе управления МВД по Москве «Ъ» информацию об обысках подтвердить не смогли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Яшин (признан иностранным агентом)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Илья Яшин (признан иностранным агентом)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как сообщил оппозиционер, обыски связаны с уголовным делом, по которому ранее он был объявлен в розыск. По словам Ильи Яшина (объявлен Минюстом иноагентом), дело было возбуждено еще 5 декабря по ст. 330.1 УК РФ из-за его «отказа признать себя иностранным агентом». На допросе следователь спрашивал у Татьяны и Валерия Яшиных, поддерживают ли они связь с сыном и где он сейчас находится. «Но родители, разумеется, воспользовались 51-й статьей Конституции и не стали отвечать на вопросы»,— рассказал оппозиционер.

В середине декабря стало известно, что в базе розыска МВД появилась карточка Ильи Яшина (иноагент). В ней указывалось, что оппозиционер разыскивается по статье УК РФ без уточнения. Тогда сам политик писал, что повесток и уведомлений о возбуждении дела ему не приходило.

В декабре 2022 года Мещанский райсуд Москвы приговорил политика к восьми с половиной годам лишения свободы по делу о фейках об армии. По версии следствия, политик сообщил на своем YouTube-канале «заведомо ложные» сведения о событиях в Буче. Илья Яшин (иноагент) был в числе 13 россиян , которые приняли участие в крупном обмене заключенными, проведенном Россией и странами Запада 1 августа 2024 года. Сейчас он живет в Германии.

Полина Мотызлевская