В Тюмени экс-кандидата в гордуму осудили за мошенничество на 14 млн руб.

Ленинский районный суд приговорил бывшего кандидата в депутаты городской думы Рудика Манукяна к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафу в 800 тыс. руб. по делу о мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Его сообщнику Ишхану Мурадяну назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Тюменской области Фото: объединенная пресс-служба судов Тюменской области

В деле выделяется шесть эпизодов мошенничества, из них четыре в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), еще два в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Общий ущерб от мошеннических действий составил 14 млн руб. Оба подсудимых вину признали и возместили нанесенный ущерб.

Согласно материалам дела, Рудик Манукян в период с апреля 2020 года по сентябрь 2021 года, являясь гендиректором и учредителем ООО СК «УралСтрой», применил при выполнении работ материалы, которые не соответствовали условиям заключенных контрактов. Он установил некондиционные трубы, часть из которых уже была в употреблении. Их стоимость была ниже, чем стоимость новых металлических труб, которые были предусмотрены условиями контрактов.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Рудик Манукян был зарегистрирован для участия в выборах в городскую думу Тюмени в 2023 году от партии «Новые люди» от муниципального округа №16. За 10 дней до голосования он снялся с выборов, объяснив это тем, что ему необходимо экстренное медицинское обследование.

Анна Капустина