«Как в любом проекте, особенно страховом, заявления звучат привлекательно»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, что обещают клиентам авторы Hodinkee Insurance.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: insurance.hodinkee.com Фото: insurance.hodinkee.com

Я уже рассказывала про проект с занятным названием Hodinkee, это слово переводится с чешского как «часы». Правда, основан этот веб-сайт был в Нью-Йорке в 2008 году. У экзотического названия занятная история: основатель проекта Бенджамин Клаймер решил прогуглить самое необычно звучащее название для часов и перебрал много языков в поисках этого самого «ходинки».

Так вот, теперь очень мощно развивающийся проект запустил собственную страховку для часов. Запущена она в сотрудничестве со специализирующейся в страховании люксовых товаров Chubb. Поскольку Hodinkee знают гораздо больше об опыте страхователя, а не страховщика, они решили исправить две основные неприятные клиенту вещи — большое количество бумажной волокиты и заниженную оценку аксессуаров.

Как говорят авторы нового продукта, в большинстве случаев они могут за считанные минуты дать оценку. Страховка распространяется на весь мир, а еще страховая премия с количеством обращений не уменьшается. Как обещают, компенсация может составить до 150% реальной стоимости часов. Что интересно, их даже не надо показывать живьем — достаточно фото. Управлять же своим пакетом застрахованных предметов можно прямо со смартфона. Ставки тоже не выглядят безумными. Но как в любом проекте, особенно страховом, заявления обычно звучат очень привлекательно. Но сам опыт создания премиального продукта в таком сегменте совместно с нишевым медиапроектом — явление крайне интересное.

Анна Минакова