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Умер многолетний руководитель баскетбольной команды УНИКС Валерий Колесников

В возрасте 70 лет скончался спортивный директор УНИКСа-2, бывший баскетболист и заслуженный тренер России Валерий Колесников. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

«Уроженец Казани проработал в казанском клубе более 30 лет — с 1994 г. и до последнего дня», — сказано в сообщении УНИКСа.

Казанский баскетбольный клуб «УНИКС» 12 января обыграл екатеринбургский «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Анар Зейналов

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