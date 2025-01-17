Умер многолетний руководитель баскетбольной команды УНИКС Валерий Колесников

В возрасте 70 лет скончался спортивный директор УНИКСа-2, бывший баскетболист и заслуженный тренер России Валерий Колесников. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

«Уроженец Казани проработал в казанском клубе более 30 лет — с 1994 г. и до последнего дня», — сказано в сообщении УНИКСа.

Казанский баскетбольный клуб «УНИКС» 12 января обыграл екатеринбургский «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Анар Зейналов