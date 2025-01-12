Казанский «УНИКС» обыграл «Уралмаш» в матче со счетом 94:71

Казанский баскетбольный клуб «УНИКС» обыграл «Уралмаш» из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 94:71. Это девятая победа подряд команды из Казани. Об этом рассказали в пресс-службе «УНИКСа».

Лучшим игроком казанского клуба по итогам матча стал форвард ДеВон Акун-Перселл. Спортсмен заработал для команды 25 очков. На втором месте по результативности защитник Маркос Найт с 19 очками, а на третьем — центровой Джален Рейнольдс с 12 очками.

Игра прошла в «Баскет-холле» в Казани. В турнирной таблице "УНИКС занимает второе место. Первую строчку занимает московский клуб ЦСКА.

Диана Соловьёва