В Соль-Илецке администрацию обязали оборудовать остановочные пункты и заездные карманы
Суд удовлетворил требование прокурора Соль-Илецкого района к местной администрации устранить нарушения, выявленные во время проверки исполнения законодательства о транспортной инфраструктуре и безопасности дорожного движения. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
По информации надзорного ведомства, «на улицах районного центра длительное время отсутствуют остановочные и посадочные площадки для общественного транспорта, заездные «карманы» на дорогах, а также автопавильоны или навесы». Жители города ожидают общественный транспорт на проезжей части.
Ответчик с решением суда не согласился и попытался обжаловать его. Однако Оренбургский областной суд оставил принятое ранее решение без изменений. Прокуратура района контролирует исполнение судебного акта.