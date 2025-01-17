В Соль-Илецке администрацию обязали оборудовать остановочные пункты и заездные карманы

Суд удовлетворил требование прокурора Соль-Илецкого района к местной администрации устранить нарушения, выявленные во время проверки исполнения законодательства о транспортной инфраструктуре и безопасности дорожного движения. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, «на улицах районного центра длительное время отсутствуют остановочные и посадочные площадки для общественного транспорта, заездные «карманы» на дорогах, а также автопавильоны или навесы». Жители города ожидают общественный транспорт на проезжей части.

Ответчик с решением суда не согласился и попытался обжаловать его. Однако Оренбургский областной суд оставил принятое ранее решение без изменений. Прокуратура района контролирует исполнение судебного акта.

Руфия Кутляева