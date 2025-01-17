Татарстан вошел в топ-3 регионов с самыми агрессивными водителями

Около 69% автомобилистов республики на дорогах часто сталкиваются с агрессивным вождением. По числу «злых» водителей Татарстан оказался вторым среди российских регионов, следует из исследования «Ренессанс Страхования» и сервиса «Автокод».

Такой же процент жалоб на агрессивных водителей оказался и в Нижегородской области. А возглавила список Новосибирская область (70%).

С 1 января в России повысили штрафы для автомобилистов за нарушение ПДД, в том числе за превышение допустимой скорости.

Дарья Сайфиева