В Демино стартовал Кубок Содружества

В лыжно-биатлонном центре «Демино» в Рыбинске 17 января начался этап Кубка Содружества по биатлону. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

В 11 часов стартовал спринт у женщин (7,5 км), в 14 часов — начнется у мужчин (10 км). Завтра, 18 января, проведут гонки преследования, также среди мужчин и женщин. В заключительный день, 19 января, пройдут масс-старты. Во всех гонках примут участие более 120 спортсменов, в числе которых 15 представителей Белоруссии.

«На совещании команд спортсмены сказали, что трассы практически в идеальном состоянии. Снега достаточно. Опасений, что трасса разобьется в течение ближайших двух недель, нет. Мы как организаторы проблем с проведением не видим»,— прокомментировал исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак.

Алла Чижова