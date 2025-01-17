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«Фанагория» за год нарастила выпуск продукции на 33%

За 2024 год «Фанагория» увеличила выпуск продукции до более 2,75 млн декалитров, или 40 млн бутылок. Это на 33% больше по сравнению с 2023 годом, сообщили представители компании во время пресс-тура по винодельне.

Фото: Loon

Фото: Loon

Больше всего предприятие увеличило выпуск игристых вин (на 50%). Производство тихих вин выросло на 33%, крепких напитков — на 5%. Также за 2024 год в компании произвели 290 тыс. бутылок уникального масла виноградных косточек, в 2023 году показатель составлял всего 15 тыс. штук.

Площадь виноградников компании за год увеличилась более чем на 200 га. Всего в прошлом году урожай компании составил 34 тыс. тонн винограда.

Нурий Бзасежев, Татьяна Ручкина

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