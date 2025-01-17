Чебоксарский завод поставил первый тандемный мост для «КамАЗа»
Чебоксарский завод силовых агрегатов (ЧЗСА) изготовил и поставил в Набережные Челны первый тандемный мост для производства новой лесозаготовительной техники «КамАЗа». Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
Чебоксарский завод поставил первый тандемный мост для «КамАЗа»
Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ
«Тандемный мост — полностью уникальный и на сегодняшний день не имеет аналогов российского производства», — отметил глава республики.
По словам господина Николаева, работа над проектом началась в 2023 году после того, как ЧЗСА продемонстрировал свои производственные возможности представителям «КамАЗа». В 2024 году компании подписали договор на разработку и изготовление моста.
Конструкторы завода потратили полгода на создание технической документации и сборку агрегата. Сейчас мост отправлен заказчику для проведения эксплуатационных испытаний.
«Это важное событие для республики в контексте импортозамещения и развития сотрудничества между ЧЗСА и лидером отрасли по производству грузовых автомобилей и спецтехники», — подчеркнул руководитель региона.
Кроме того, в декабре стало известно, что правительство Чувашской Республики выделило дополнительный 1 млрд руб. для развития передовых технологий и импортозамещения в регионе. Средства будут направлены на помощь промышленным предприятиям.