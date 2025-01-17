Чебоксарский завод силовых агрегатов (ЧЗСА) изготовил и поставил в Набережные Челны первый тандемный мост для производства новой лесозаготовительной техники «КамАЗа». Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чебоксарский завод поставил первый тандемный мост для «КамАЗа»

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Чебоксарский завод поставил первый тандемный мост для «КамАЗа»

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

«Тандемный мост — полностью уникальный и на сегодняшний день не имеет аналогов российского производства», — отметил глава республики.

По словам господина Николаева, работа над проектом началась в 2023 году после того, как ЧЗСА продемонстрировал свои производственные возможности представителям «КамАЗа». В 2024 году компании подписали договор на разработку и изготовление моста.

Конструкторы завода потратили полгода на создание технической документации и сборку агрегата. Сейчас мост отправлен заказчику для проведения эксплуатационных испытаний.

«Это важное событие для республики в контексте импортозамещения и развития сотрудничества между ЧЗСА и лидером отрасли по производству грузовых автомобилей и спецтехники», — подчеркнул руководитель региона.

Кроме того, в декабре стало известно, что правительство Чувашской Республики выделило дополнительный 1 млрд руб. для развития передовых технологий и импортозамещения в регионе. Средства будут направлены на помощь промышленным предприятиям.

Анар Зейналов