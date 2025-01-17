Владелице магазина грозит до трех лет колонии за выплату зарплаты ниже МРОТ

В Барышском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту выплаты зарплаты ниже установленного МРОТ, совершенной из корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Об этом в пятницу сообщила прокуратура Ульяновской области, отмечая, что дело возбуждено на основании прокурорской проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как было установлено проверкой, женщина — индивидуальный предприниматель, имея возможность выплачивать заработную плату в полном объеме, в период с января 2023 по ноябрь 2024 гг. оплачивала труд продавца в магазине в размере ниже установленного минимального размера оплаты труда (в 2024 году он составлял 19 242 руб.).

Андрей Васильев, Ульяновск