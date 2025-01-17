Президент «Амкара» объяснил свою отставку

Президент АНО «ФК “Амкар”» Валерий Чупраков прокомментировал свою отставку. По данным пресс-службы ФК «Амкар», трудовой договор с господином Чупраковым расторгнут по соглашению сторон, сегодня состоится его последний рабочий день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам Валерия Чупракова, если поставленная перед клубом цель оказалась невыполненной, «значит, нужны перемены». «Я готов начать эти перемены собственным примером», - подчеркнул он.

Сегодня «Ъ-Прикамье» сообщал, что с президентом АНО «ФК “Амкар-Пермь”» Валерием Чупраковым досрочно расторгнут контракт. Господин Чупраков занимал этот пост с момента воссоздания клуба в 2021 году. По информации источника «Ъ-Прикамье», краевые власти, основной попечитель «Амкара», решили кардинально поменять схему управления клубом. Пост президента ликвидируется, и будет создан наблюдательный совет ФК. Его возглавит Дмитрий Мартынов, занимающий должность заместителя начальника управления ФСБ по Пермскому краю около пяти лет и являющийся активным болельщиком клуба.

Возможную отставку президента «Амкара» Валерия Чупракова краевые власти начали обсуждать осенью прошлого года. Напомним, по итогам минувшего чемпионата клуб занял второе место в третьей лиге и не смог выполнить задачу на сезон — выйти в более престижный дивизион отечественного футбола.

В то же время в конце прошлого года Андрею Блажко, главному тренеру ФК «Амкар-Пермь», был продлен контракт, а новым спортивным директором назначен 41-летний Владимир Токарев, начальник любительского коллектива из Пермского края — ФК «Ильпар» (поселок Ильинский).

Жизненный путь бывшего президента «Амкара» — в фотогалерее «Ъ-Прикамье».