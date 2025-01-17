Сочинская таможня с 30 января возобновит работу из-за роста турпотока в Абхазию

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ с 30 января создает снова Сочинскую таможню как самостоятельный таможенный орган. Как говорится в тексте приказа ФТС, таможня курорта будет подчиняться Южному таможенному управлению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Определить регионом деятельности Сочинской таможни — район Краснодарского края, города Сочи и Туапсе краевого подчинения Краснодарского края, поселок городского типа Сириус краевого подчинения»,— говорится в тексте приказа.

Сочинскую таможню реорганизовали с 1 октября 2020 года путем присоединения к Краснодарской таможне. В результате четыре таможенных поста переподчинили без изменения их местонахождения и региона деятельности. Как ранее заявляли в ФТС, работу Сочинской таможни планировали возобновить в связи с ростом турпотока и развитием внешнеэкономической деятельности с Абхазией.

Республика остается одним из самых популярных туристических направлений на юге России. Ежегодно автомобильный и пассажирский трафик в Абхазию растет на 10%, в пик курортного сезона в 2024 году ежедневно границу в сутки пересекали более 13 тыс. машин и более 71 тыс. человек в двух направлениях.

Татьяна Ручкина