Нижегородская область направит 1 млрд рублей на проценты за бюджетные кредиты

Правительство Нижегородской области намерено выделить региональному минфину 1,08 млрд руб. в 2025-2027 годах на уплату процентов за пользование бюджетными кредитами. Об этом говорится в проекте январских поправок к бюджету региона, внесенном на рассмотрение депутатов заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В том числе, на 2025 год закладывают 371,4 млн руб., на 2026 год — 366,5 млн, на 2027 год — 341,5 млн руб. Эти средства выделят из резервного фонда регионального правительства.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», на 1 января 2025 год долг Нижегородской области достиг 168,9 млрд руб. Из него 75% составляют бюджетные кредиты.

Ирина Швецова