В Бугульме задержали подростка, подозреваемого в краже телефона у прохожего

Несовершеннолетнего студента колледжа обвиняют в краже мобильного телефона и денег у 35-летнего жителя Бугульмы, сообщает пресс-служба МВД по Республике.

Полицейские установили, что нетрезвый владелец смартфона подошел к компании подростков, и во время разговора 17-летний злоумышленник попросил позвонить, а затем выхватил телефон из рук мужчины и сбежал.

После этого через приложение онлайн-банка парень украл деньги с его счета.

Подросток признал свою вину и сейчас находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее татарстанские полицейские задержали мужчину по подозрению в разбойном ограблении офиса микрофинансирования.

Дарья Сайфиева