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В Казани задержали мужчину, подозреваемого в нападении на офис микрофинансирования

В Казани полиция задержала 30-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на офис микрофинансирования. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МВД по Татарстану.

Сообщение о нападении поступило в начале января. Сотрудница офиса рассказала, что вечером в помещение вошел незнакомец и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал передать наличные деньги из кассы. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, женщина отдала нападавшему 15 тыс. руб.

В тот же день злоумышленник был задержан на улице Космонавтов. Он полностью признал свою вину и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В настоящее время по решению суда подозреваемый арестован, а расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 162 УК РФ «Разбой», продолжается.

Влас Северин

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