В Пермском крае снова оштрафован мясоперерабатывающий завод за нарушения на производстве

14 января 2025 года Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю ООО «Мясоперерабатывающий завод “Ромашкино”» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа, сообщает пресс-служба ведомства. Поводом для штрафа послужила внеплановая выездная проверка, проведенная в декабре прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ходе проведения проверки были выявлены многочисленные нарушения: в зоне мойки производственного цеха на полу и стене сколы плитки, в производственной зоне на стене камеры следы коррозии; полы оснащены бетонным канализационным желобом, конструкция которого не исключает риск загрязнения пищевой продукции; отходы помещены в непромаркированные, незакрываемые емкости, и другие нарушения.

Кроме того, хранение продукции осуществлялось не в соответствии с утвержденными на предприятии документами. «Также не разработаны, не внедрены и не поддерживаются процедуры: выбор поточности технологических операций производства пищевой продукции с целью исключения загрязнения сырья и пищевой продукции, в части перемещения персонала, перемещения упаковки продукции»,— говорится в сообщении пресс-службы управления.

В результате выявленных фактов ведомство пришло к выводу, что на предприятии нарушаются требования Закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях, технических регламентов Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», «О безопасности пищевой продукции».

Стоит отметить, что это не первая претензия контролирующих органов к мясоперерабатывающему заводу. В мае 2024 года региональное управление Россельхознадзора также установлено нарушение в работе пермского ООО «Мясоперерабатывающий завод “Ромашкино”». Как выяснило ведомство, предприятие направило на производство 950 кг говяжьего фарша из 950 кг свинины бескостной мороженой. 330 кг этой продукции было направлено индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам Перми для дальнейшей реализации.