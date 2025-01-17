На Советской площади отменили трансляцию игры «Локомотива»

В Ярославле отменили трансляцию матча «Локомотива», которая должна была состояться 17 января на Советской площади. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

В мэрии пояснили, что трансляция не состоится «по техническим причинам», не уточнив их характер. Напомним, что игру «Локомотива» и «Сибири» планировали показать с помощью экрана, установленного в декабре для новогоднего обращения президента. Судя по онлайн-трансляции с Советской площади на сайте регионального правительства, сам экран исправен и показывает ролики о регионе.

Алла Чижова