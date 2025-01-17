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В Кургане возбуждено уголовное дело после гибели рабочего на заводе

Следственный отдел по Кургану регионального управления Следственного комитета России возбудил уголовное дело после гибели работника на одном из заводов. В настоящий момент выясняются обстоятельства и причины произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.

Несчастный случай произошел 16 января 2025 года. По данным СК, в производственном помещении курганского завода во время замены оснастки погиб 22-летней оператор станков. Следователи опрашивают очевидцев произошедшего и анализируют документацию по вопросам требований охраны труда на заводе.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», прокуратура Курганской области 16 января также организовала проверку информации СМИ о гибели 22-летнего рабочего, которого придавило станком.

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