Президент «Амкара» покинул должность

Как стало известно «Ъ-Прикамье», президент АНО «ФК “Амкар-Пермь”» Валерий Чупраков покинул эту должность. По данным источника, с ним досрочно расторгнут контракт. Валерий Чупраков занимал этот пост с момента воссоздания клуба в 2021 году. Сам господин Чупраков не ответил на звонок «Ъ-Прикамье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Чупраков

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Валерий Чупраков

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации «Ъ-Прикамье», краевые власти, основной попечитель «Амкара», решили кардинально поменять схему управления клубом. Пост президента ликвидируется, и будет создан наблюдательный совет ФК. Его возглавит Дмитрий Мартынов, занимающий должность заместителя начальника управления ФСБ по Пермскому краю около пяти лет и являющийся активным болельщиком клуба. «На этом посту нужен статусный человек, с возможностью привлечением ресурсов»,— пояснил выбор краевых властей источник, близкий к клубу.

Господин Мартынов должен будет сформировать состав совета и определиться с тем, кто станет непосредственно управлять клубом. Начальник команды Евгений Мелешин продолжает работу в клубе.

Возможную отставку президента «Амкара» Валерия Чупракова краевые власти начали обсуждать осенью прошлого года. Напомним, по итогам минувшего чемпионата клуб занял второе место в третьей лиге и не смог выполнить задачу на сезон — выйти в более престижный дивизион отечественного футбола.

В то же время в конце прошлого года Андрею Блажко, главному тренеру ФК «Амкар-Пермь», был продлен контракт, а новым спортивным директором назначен 41-летний Владимир Токарев, начальник любительского коллектива из Пермского края — ФК «Ильпар» (поселок Ильинский).