Суд приостановил реализацию имущества экс-владельцев «Арианта»

Арбитражный суд Москвы приостановил два исполнительных производства в части реализации имущества бывших владельцев агрохолдинга «Ариант» — Александра и Людмилы Аристовых. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

В декабре 2024 года супруги Аристовы направили в суд иск к Главному межрегиональному (специализированному) управлению Федеральной службы судебных приставов России судебному приставу-исполнителю управления по исполнению особых исполнительных производств (УИОИП) Алле Кирилловой с просьбой признать незаконными два постановления об оценке вещи или имущественного права (о принятии результатов оценки), а также установлении рыночной оценки имущества.

Речь идет о принадлежащем Александру Аристову гараже и двух нежилых помещениях площадью 12,7 и 13,2 кв. м, которыми супруги владеют в равных долях. Спорные постановления об оценке имущества приставы приняли 15 декабря 2024 года. Исполнительные производства в части реализации нежилых помещений были приостановлены по ходатайству истцов. Судебное разбирательство по их заявлению отложено на 17 февраля.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале апреля Арбитражный суд Челябинской области по иску Генпрокуратуры РФ изъял компании группы «Ариант» в пользу государства в счет взыскания неосновательного обогащения в размере 105 млрд руб. с бывших владельцев группы ЧЭМК — Юрия Антипова и Александра Аристова, а также членов из семей. Супруги Аристовы, их дочь Елена Кретова и ее супруг Александр Кретовы пытались оспорить действия приставов, наложивших арест на их счета и недвижимость на общую сумму 46,6 млрд руб., но в середине декабря Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований.