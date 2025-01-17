На Кубани приезжего из Абхазии лишили гражданства из-за угрозы нацбезопасности

В Краснодарском крае приезжего из Абхазии лишили гражданства РФ из-за угрозы национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

49-летний уроженец Абхазии, являвшийся гражданином Российской Федерации, совершил действия, создающие угрозу национальной безопасности страны. Какие конкретно, в ГУ МВД не уточнили.

В отношении мужчины вынесли решение о прекращении гражданства, которое было получено недавно. Его паспорт признан недействительным и подлежит изъятию.

Алина Зорина