Более 25% казанцев ассоциируют пятницу с выходными

27% жителей Казани ассоциируют пятницу с предстоящими выходными. В то же время у 13% горожан конец рабочей недели не вызывает никаких ассоциаций. Это следует из результатов опроса, проведенного порталом SuperJob.

Радуются концу рабочей недели — 20%, а уже предвкушают долгожданный отдых — 15%. Гораздо меньшее число опрошенных (5%) задумываются о возможности выспаться, об алкоголе, домашних делах; в конце рабочей недели вспомнили о нем два процента горожан.

Наименее популярными ассоциациями среди ответов стали скоротечность времени, персонаж Пятница из книги «Робинзон Крузо», а также приближение следующей рабочей недели.

Женщины конец рабочей недели чаще связывают с отдыхом, позитивными эмоциями и возможностью выспаться, в то время как у мужчин это мысли о развлечениях, алкоголе и домашних делах.

Ранее сообщалось, что более 75% жителей Казани считают себя трудоголиками, при этом большинство из них не считают это заболеванием.

Артём Дергунов