Ярославский министр АПК покинет пост
Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Дмитрий Фомин покинет пост. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала «Первый Ярославский».
Дмитрий Фомин
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Уходит с должности господин Фомин в связи с новым местом работы. Дмитрий Фомин в марте 2022 года возглавил департамент АПК и потребительского рынка, который впоследствии был преобразован в министерство. Ранее господин Фомин руководил фондом регионального развития Ярославской области.