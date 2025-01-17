Ярославский министр АПК покинет пост

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Дмитрий Фомин покинет пост. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала «Первый Ярославский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Фомин

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Дмитрий Фомин

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Уходит с должности господин Фомин в связи с новым местом работы. Дмитрий Фомин в марте 2022 года возглавил департамент АПК и потребительского рынка, который впоследствии был преобразован в министерство. Ранее господин Фомин руководил фондом регионального развития Ярославской области.

Алла Чижова