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Мигранта задержали с 200 свертками наркотиков в Нижнем Новгороде

Полиция задержала в Ленинском районе Нижнего Новгорода безработного мигранта по подозрению в распространении наркотиков, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. При досмотре у 25-летнего задержанного нашли более 200 свертков с запрещенными веществами.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Исследование показало, что в пакетах был метадон. Мигрант объяснил полицейским, что занимается сбытом наркотиков через тайники-закладки. При этом в России он находился легально.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. По этой уголовной статье ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Владимир Зубарев

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