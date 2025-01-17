ГК «Таврос» стала совладельцем мясоперерабатывающего комплекса в Ленобласти

Агрохолдинг «Таврос» получил 33% в крупном мясоперерабатывающем предприятии ООО «МПК "Тосненский"» в Ленобласти. Соответствующие данные отражены в ЕГРЮЛ. Сделка, совершенная в конце декабря 2024 года, должна позволить производителю выйти на крупный рынок сбыта — Санкт-Петербург, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В «Тавросе» информацию о приобретении 33% МПК «Тосненский» «Ъ» подтвердили. Сектор производства мяса и мясопереработки выступает одним из ключевых для группы, а сделка направлена на увеличение присутствия на Северо-Западе, пояснили в компании.

Основанный в 2004 году МПК «Тосненский» расположен в городе Тельман Тосненского района Ленинградской области. Предприятие осуществляет оптовые поставки свинины, говядины, мясопродуктов и субпродуктов. В 2023 году, по данным системы СПАРК, выручка компании составила 6,82 млрд рублей, чистая прибыль — 40 млн рублей.

Ключевые активы Группы «Таврос», в свою очередь, находятся в Республике Башкортостан. Земельный банк компании составляет 179 тыс. га. В ее собственности также значатся девять свиноводческих комплексов на 29,6 тыс. свиноматок, предприятия по мясопереработке, производству сахара, комбикормов и кондитерских изделий.

Подробнее о сделке — в эксклюзивном материале «Ъ» «Колбаса с видами на Петербург».