В Когалыме в результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автомобилей

Во время ДТП, которое произошло в Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), пострадали водитель и два пассажира автомобилей, сообщили в окружной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Инцидент произошел 16 января около 16:30. По предварительной информации, водитель 18 лет на Lada Largus при повороте с регулируемого перекрестка на зеленый сигнал светофора не уступила дорогу Lada Granta, за рулем которого был 27-летний водитель. В аварии пострадали водитель Granta и 56-летняя пассажирка машины, а также 23-летняя пассажирка Largus — они получили травмы.

Напомним, в ХМАО на 11-м км подъезда к Сургуту в четверг, 16 января, произошло столкновение двух грузовиков и бензовоза, возник пожар. Из-за аварии на трассе Р-404 у Сургута образовалась огромная пробка.

Ирина Пичурина