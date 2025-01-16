На подъезде к Сургуту бензовоз столкнулся с грузовиками, погиб водитель

На 11-м км автодороги «подъезд к Сургуту» в четверг, 16 января, произошло столкновение двух грузовиков и бензовоза, возник пожар. В результате ДТП один из водителей погиб на месте, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшей аварии.

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По данным городского портала 86.ru, в результате столкновения произошло возгорание, позже его удалось устранить. Из-за аварии на трассе Р-404 на подъезде к Сургуту образовалась огромная пробка. На месте ДТП работает техника, которая убирает машины с проезжей части. Объезд возможен через поселок Сингапай.

Полина Щуцкая