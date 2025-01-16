Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На подъезде к Сургуту бензовоз столкнулся с грузовиками, погиб водитель

На 11-м км автодороги «подъезд к Сургуту» в четверг, 16 января, произошло столкновение двух грузовиков и бензовоза, возник пожар. В результате ДТП один из водителей погиб на месте, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшей аварии.

Предыдущая фотография

Фото: Госавтоинспекция Югры

Фото: Госавтоинспекция Югры

Фото: Госавтоинспекция Югры

Следующая фотография
1 / 3

Фото: Госавтоинспекция Югры

Фото: Госавтоинспекция Югры

Фото: Госавтоинспекция Югры

По данным городского портала 86.ru, в результате столкновения произошло возгорание, позже его удалось устранить. Из-за аварии на трассе Р-404 на подъезде к Сургуту образовалась огромная пробка. На месте ДТП работает техника, которая убирает машины с проезжей части. Объезд возможен через поселок Сингапай.

Полина Щуцкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...