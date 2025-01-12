Курская женская баскетбольная команда «Динамо» обыграла красноярский «Енисей»

Женская баскетбольная команда «Динамо» из Курска обыграла красноярский «Енисей» в рамках очередного домашнего матча регулярного этапа Премьер-лиги со счетом 71:54 (21:16, 17:17, 16:5, 17:16). Игра проходила в Туле, где курянки временно принимают гостей в связи с непростой оперативной обстановкой в своем регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между курской баскетбольной командой "Динамо" и красноярским "Енисеем" в рамках Премьер-лиги

Фото: БК «Динамо» (Курск Матч между курской баскетбольной командой "Динамо" и красноярским "Енисеем" в рамках Премьер-лиги

Фото: БК «Динамо» (Курск

Счет открыли хозяева — Марина Голдырева отправила мяч в кольцо из-за дуги. Дальними попаданиями отметились Ольга Фролкина, Нина Глонти, Александра Штанько. Гости, впрочем, не отставали, а потому добиться большого преимущества динамовкам не удалось — 21:16.

Трехочковый вывел «Енисей» вперед в конце четвертой минуты второго периода. И все же концовка осталась за Курском — четыре очка Нины Глонти и Марины Голдыревой принесли промежуточную победу — 38:33.

В третьей четверти хозяева доминировали на площадке. Четыре очка подряд Киары Линскенс, затем попадания от Марины Голдыревой, Нины Глонти и Жасмин Томас — в итоге 12:0 в пользу «Динамо», а «Енисей» первые очки набрал спустя шесть с половиной минут, но еще одна промежуточная победа осталась за курянками — 54:38.

Четвертую четверть также выиграли курские баскетболистки. «Енисей» начал забивать, но этого было уже недостаточно. 71:54 — «Динамо» одержало третью победу подряд.

Наиболее результативными игроками стали Киара Линскенс (15 очков и десять подборов), Ольга Фролкина (12 очков), Марина Голдырева и Александра Штанько (по 11 очков), а также Дарья Репникова и Нина Глонти (по девять очков).

По итогам 18-ти матчей курское «Динамо» находится на третьей строчке турнирной таблицы с 30 очками. Следующую игру курянки проведут в Самаре с одноименной командой 16 января.

Мария Старикова