Несколько собак погибли от удара током на проспекте Науки

Находившийся под напряжением провод, протянутый от жилого дома на проспекте Науки до нестационарного торгового павильона, стал причиной гибели нескольких собак 15 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Расследованием дела занялась администрация Калининского района. Изначально предполагалось, что всему виной работы «Ленсвета» по реконструкции освещения. Однако в компании подчеркнули, что не причастны к инциденту.

«Работы выполняются предприятием в полном соответствии с техникой безопасности и во время монтажных работ сети обесточены»,— говорится в сообщении.

В ходе проверки выяснилось, что павильон был размещен у дома 30 с разрешения ЖСК-323. Участок был предоставлен в аренду ООО «Элис» без согласования с комитетом по градостроительству и архитектуре.

Позже стало известно, что владельцы торговой точки грубо нарушали нормы противопожарной безопасности и превысили допустимую долю иностранных работников.

Администрация Калининского района заявила, что готова поддержать претензии владельцев погибших собак к виновникам случившегося и уже направила обращения в прокуратуру, СК, МВД, МЧС и жилищную инспекцию.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что нападение бойцовского пса на петербурженку с ребенком станет уголовным делом.

Андрей Маркелов