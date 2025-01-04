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Нападение бойцовского пса на петербурженку с ребенком станет уголовным делом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на мать с ребенком, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По предварительным данным, неизвестный спустил с поводка бойцовского пса на мать с ребенком. Собака серьезно травмировала потерпевшей руки, а затем кинулась на несовершеннолетнего. Владелец сумел оттащить животное, после чего скрылся.

О том, когда и в каком районе Петербурга случился инцидент не сообщается. По факту случившегося на текущий момент проводится проверка по статьям 118 и 213 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство»).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 17-летняя школьница из Невского района утонула в ванной при странных обстоятельствах. В ее рюкзаке нашли два пакетика с неизвестным веществом.

Андрей Маркелов

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