В Оренбурге заработали четыре новых электрозаправки

В Оренбурге появились четыре новых электрозаправки мощностью 150 кВт в разных районах города. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новые зарядные станции установили АО «Энергосервис Волги» и ООО «Единый оператор электрозаправочных станций». Эти компании прошли отбор регионального министерства промышленности и энергетики на получение субсидии на закупку оборудования и техприсоединение. Общий объем поддержки по итогам отбора составил 9,1 млн руб., из них 7,5 млн рублей — из федерального бюджета.

Всего в регионе теперь действуют 13 зарядных станций: в Оренбурге — 12, еще одна — в Орске.

Андрей Сазонов