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Минимальный набор продуктов в Татарстане подорожал почти на 17%

Стоимость продуктовой корзины в республике составила 5922,27 руб. в месяц. Цены на базовые продукты выросли на 16,9% по сравнению с прошлым годом, следует из данных Татарстанстата.

Минимальный набор продуктов в Татарстане подорожал почти на 17%

Минимальный набор продуктов в Татарстане подорожал почти на 17%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минимальный набор продуктов в Татарстане подорожал почти на 17%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Больше всего подорожали картофель, капуста белокочанная, лук, свекла, молочная продукция и сыр, хлебобулочные изделия и рыба.

К концу 2023 года стоимость минимального продуктового набора в Татарстане составляла 5 тыс. руб. В сентябре прошлого года ее цена увеличилась до 5845 руб.

Дарья Сайфиева

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