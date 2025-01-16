Стоимость продуктовой корзины в республике составила 5922,27 руб. в месяц. Цены на базовые продукты выросли на 16,9% по сравнению с прошлым годом, следует из данных Татарстанстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минимальный набор продуктов в Татарстане подорожал почти на 17%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Минимальный набор продуктов в Татарстане подорожал почти на 17%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Больше всего подорожали картофель, капуста белокочанная, лук, свекла, молочная продукция и сыр, хлебобулочные изделия и рыба.

К концу 2023 года стоимость минимального продуктового набора в Татарстане составляла 5 тыс. руб. В сентябре прошлого года ее цена увеличилась до 5845 руб.

Дарья Сайфиева