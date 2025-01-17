Суд пересмотрит размер долга Бориса Дубровского перед ПО «Монтажник»

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования экс-главы региона Бориса Дубровского о пересмотре двух решений в рамках его банкротного дела. Определения, утвердившие размер требований АО «Производственное объединение “Монтажник”» к должнику, отменены «по новым обстоятельствам». Суд также назначил заседания для установления новой суммы долга перед предприятием, сообщает пресс-служба арбитражного суда.

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Заявления о пересмотре судебных актов Борис Дубровский подал 17 декабря прошлого года. Должник требовал отменить определения от 25 июля 2023-го и 26 января 2024-го, когда в отношении него были введены процедуры реструктуризации долгов и реализации имущества соответственно.

В пресс-службе суда отметили, что должник просил пересмотреть эти акты «в части установления размера требований кредитора ПО "Монтажник"». Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по заявлению предприятия Борис Дубровский был признан банкротом в июле 2023 года. Долг бывшего губернатора Челябинской области перед «Монтажником» составлял более 37,3 млн руб. Однако 12 декабря этого года Арбитражный суд Уральского округа по жалобе Бориса Дубровского изменил решение, сократив сумму взыскания до 9,7 млн руб.