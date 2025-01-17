Первый пермский каршеринг перешел в формат автопроката

Пермский каршеринг VoronaCar перешел на модель работы автопроката под названием «Ворона». Как сообщает газета «Текст» со ссылкой на директора компании Надежду Сасунову, причиной такого решения стал заход на местный рынок федерального игрока и, как следствие, повышение конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: voronaperm.com Фото: voronaperm.com

По информации издания, теперь в «Вороне» автомобиль посуточно под залог могут забронировать автомобилисты старше 18 лет. Ранее сервис предлагал поминутную аренду автомобилей водителям старше 20 лет со стажем вождения от двух лет.

VoronaCar — проект компании «Автовектор» предпринимателя Олега Сасунова. Начал работу в Перми в 2018 году и был единственным местным сервисом каршеринга.

В начале сентября 2024 года в краевой столице появился федеральный каршеринг «Делимобиль».