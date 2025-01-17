Суд взыскал с котельной на Урале 500 тыс. рублей за ожоги упавшей в золу девочки

Суд апелляционной инстанции Свердловского областного суда обязал котельную красноуфимского МУП «Энергосервис» выплатить 500 тыс. рублей в пользу девочки, которая упала в золу на ее территории и получила ожоги, сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

Ранее Красноуфимский районный суд вынес решение о компенсации морального вреда предприятию, однако ответчик с ним не согласился, посчитав свою вину недоказанной и сослался на то, что ребенок сам проявил грубую неосторожность. Апелляционный суд отметил, что на момент происшествия девочке было семь лет — такой возраст не позволял ей понять, что она находится в опасной зоне. Решение по сумме компенсации было оставлено без изменений, суд изменил только размер госпошлины.

Напомним, 25 сентября 2023 года в больницу поступила девочка из деревни Подгорная (Свердловская область) с ожогами рук, ног и живота третьей степени на 15-20% тела, которая во время прогулки возле котельной залезла на гору из горячей золы и провалилась в нее, а одежда загорелась.

Ирина Пичурина