Сочи вошел в топ направлений для отдыха с питомцами в январе

Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для отдыха с питомцами в январе. Курорт собрал 7% бронирований. В среднем путешественники бронируют номера на курорте на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 5,7 тыс. руб., по данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Рейтинг возглавил Санкт-Петербург с 12% бронирований с питомцами. Путешественники в среднем бронируют номера на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 6,1 тыс. руб.

Москва заняла второе место. Столица собрала 9% бронирований. Туристы с питомцами в среднем остаются в городе на три ночи. Средняя стоимость ночи размещения составляет 6,1 тыс. руб.

В топ-10 популярных направлений для отдыха с питомцами в январе попали и другие города Краснодарского края. Краснодар занял четвертое место. Средняя продолжительность поездки — две ночи. Средняя стоимость ночи размещения составляет 4,4 тыс. руб.

Геленджик занял шестую строчку рейтинга. Путешественники с питомцами остаются на курорте в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения — 4,8 тыс. руб.

Закрывает топ-10 популярных направлений для отдыха с питомцами Анапа. Туристы бронируют номера на курорте в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,8 тыс. руб.

Мария Удовик