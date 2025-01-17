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В Казани из-за провала грунта на остановке «Дубравная» изменили маршрут трамвая № 4

На остановке «Дубравная» в Казани между трамвайными путями произошел провал грунта, из-за чего изменился маршрут трамвая № 4. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

«В связи с этим трамвайный маршрут № 4 следует до остановки „Сады“», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники «Метроэлектротранса» совместно со специалистами АО «Казметрострой» работают над устранением провала.

В декабре в Казани на улице Фучика у пересечения с улицей Кул Гали провалилась дорога. Тогда движение в направлении улицы Кул Гали со стороны Завойского было перекрыто.

Анар Зейналов

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