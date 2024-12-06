В Казани из-за провала дороги ограничили движение на улице Фучика
В Казани на улице Фучика у пересечения с улицей Кул Гали образовалась дорожная яма. Экипажи Госавтоинспекции организовали объезд аварийного участка и частично ограничили движение. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.
В Казани из-за провала дороги ограничили движение на улице Фучика
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Движение в направлении улицы Кул Гали со стороны Завойского перекрыто. В обратную сторону оно сохранено, но с ограничениями.
На месте работают дорожные службы и сотрудники ГИБДД.