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В Казани из-за провала дороги ограничили движение на улице Фучика

В Казани на улице Фучика у пересечения с улицей Кул Гали образовалась дорожная яма. Экипажи Госавтоинспекции организовали объезд аварийного участка и частично ограничили движение. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

В Казани из-за провала дороги ограничили движение на улице Фучика

В Казани из-за провала дороги ограничили движение на улице Фучика

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Казани из-за провала дороги ограничили движение на улице Фучика

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Движение в направлении улицы Кул Гали со стороны Завойского перекрыто. В обратную сторону оно сохранено, но с ограничениями.

На месте работают дорожные службы и сотрудники ГИБДД.

Анар Зейналов

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