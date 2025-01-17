Две жительницы Сочи потеряли деньги из-за вскрытия ячеек в депозитарии

В Сочи из-за вскрытия ячеек в депозитарии пострадали две клиентки. В конце декабря 2024 года они арендовали ячейки в Многофункциональном депозитарном центре и разместили в них средства, вырученные от продажи квартиры. Сумма сделки составила 7,7 млн руб., пишет «Известия» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Клиентки в присутствии сотрудника банка совместно положили деньги в ячейку, закрытую на два ключа. Один из ключей был выдан заявительнице после регистрации сделки с квартирой.

13 января на ее почту пришло уведомление о регистрации, и она отправилась в депозитарный центр. На ресепшене она предъявила необходимые документы. Сотрудник центра провел ее в депозитарий, где они открыли ячейку двумя ключами. Однако, когда клиентка заглянула внутрь, она обнаружила, что 5,5 млн руб. исчезли. Сотрудники депозитария отказались вызывать полицию.

Сейчас общий ущерб от краж в депозитарии оценивается более чем в 100 млн руб.

Владимир Кузнецов, председатель Общероссийского профсоюза медиаторов, отметил, что депозитарии, подобные МДЦ, являются профессиональными организациями, которые предлагают услуги аренды индивидуальных сейфов. В законодательстве есть два подхода к регулированию таких отношений: договор ответственного хранения и договор о предоставлении банковской ячейки.

По договору ответственного хранения профессиональный хранитель отвечает за утрату ценностей почти во всех случаях, за исключением ситуаций непреодолимой силы, таких как землетрясения или наводнения. Во втором случае, как объяснил эксперт, в спорах с клиентами о взыскании убытков депозитарий может аргументировать свою позицию тем, что он предоставлял доступ к ячейкам, не зная об их содержимом. При этом договоров ответственного хранения заключено не было. По словам Владимира Кузнецова, такая позиция предполагает иную ответственность депозитария.

Депозитарий или банк могут предложить застраховать содержимое ячейки, однако эта услуга пользуется не слишком большой популярностью по нескольким причинам. Как объяснил юрист коллегии адвокатов Pen&Paper Павел Лисавин, клиенты обычно уверены в надежности хранения их имущества, и потому редко обращаются к этой опции.

Кроме того, есть и другая особенность страхования имущества в ячейках. Как правило, ни депозитарию, ни страховой компании неизвестно, какое именно имущество страхуется, какова его ценность и какие риски могут возникнуть при заключении таких договоров. Он отметил, что введение единого регламента, который бы применялся не только к банкам, но и к другим подобным организациям, включая депозитарии, позволит стандартизировать правила внешней безопасности и контролировать доступ к имуществу клиентов со стороны сотрудников этих организаций.

Полиция Сочи выясняет обстоятельства хищения денежных средств из депозитарного центра. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Следователи начали допросы всех лиц, причастных к этому делу, включая руководство депозитария.

Алина Зорина