Главные анонсы 17 января

Президента Ирана Масуд Пезешкиан посетит с официальным визитом Москву. Он подпишет с президентом России Владимиром Путиным договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

В Координационном центре правительства России пройдет межведомственное совещание в формате по ситуации в связи с ЧС в Керченском проливе.

Международное рейтинговое агентство Fitch может объявить о действиях по отношению к суверенным рейтингам Азербайджана.

Национальный банк Казахстана примет решение о базовой ставке.

В Японии вводятся экспортные ограничения в отношении 22 организаций из РФ, а также 31 организации из третьих стран, которые подозреваются якобы в обходе антироссийских санкций.

Во Владивостоке Ленинский районный суд рассмотрит по существу иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход РФ ряда активов, связанных с Петропавловск-Камчатским морским торговым портом и «Камчатским морским пароходством».

В Москве пройдет пресс-конференции председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Николая Шульгинова, посвященная итогам работы в осеннюю сессию и планам работы в 2025 году.

Петушинский суд огласит приговор трем адвокатам Алексея Навального, обвиняемым в участии в экстремистском сообществе.

В Сан-Франциско суд, как ожидается, вынесет приговор россиянину Александру Виннику, который заключил сделку со следствием и признал вину по делу об отмывании денег.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетит с визитом Азербайджан.

В Баку военный суд проведёт заседание по уголовному делу в отношении экс-главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна.

В Нью-Йорке пройдут закрытые консультации Совета Безопасности ООН по Среднему Востоку.

В Боливии суд рассмотрит решение о необходимости задержания экс-президента страны Эво Моралеса, подозреваемого в торговле людьми.

Головинский суд Москвы рассмотрит иск двух граждан к «Крокус Сити Холлу» о компенсации вреда в связи с терактом.