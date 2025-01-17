Главные анонсы 17 января
Президента Ирана Масуд Пезешкиан посетит с официальным визитом Москву. Он подпишет с президентом России Владимиром Путиным договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.
В Координационном центре правительства России пройдет межведомственное совещание в формате по ситуации в связи с ЧС в Керченском проливе.
Международное рейтинговое агентство Fitch может объявить о действиях по отношению к суверенным рейтингам Азербайджана.
Национальный банк Казахстана примет решение о базовой ставке.
В Японии вводятся экспортные ограничения в отношении 22 организаций из РФ, а также 31 организации из третьих стран, которые подозреваются якобы в обходе антироссийских санкций.
Во Владивостоке Ленинский районный суд рассмотрит по существу иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход РФ ряда активов, связанных с Петропавловск-Камчатским морским торговым портом и «Камчатским морским пароходством».
В Москве пройдет пресс-конференции председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Николая Шульгинова, посвященная итогам работы в осеннюю сессию и планам работы в 2025 году.
Петушинский суд огласит приговор трем адвокатам Алексея Навального, обвиняемым в участии в экстремистском сообществе.
В Сан-Франциско суд, как ожидается, вынесет приговор россиянину Александру Виннику, который заключил сделку со следствием и признал вину по делу об отмывании денег.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетит с визитом Азербайджан.
В Баку военный суд проведёт заседание по уголовному делу в отношении экс-главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна.
В Нью-Йорке пройдут закрытые консультации Совета Безопасности ООН по Среднему Востоку.
В Боливии суд рассмотрит решение о необходимости задержания экс-президента страны Эво Моралеса, подозреваемого в торговле людьми.
Головинский суд Москвы рассмотрит иск двух граждан к «Крокус Сити Холлу» о компенсации вреда в связи с терактом.