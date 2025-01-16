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В Геленджике откроют шесть мест для крещенских купаний

В ночь с 18 на 19 января в Геленджике организуют традиционные крещенские купания. Для омовения власти города подготовили шесть локаций, сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Богодистов.

Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

В перечень мест для крещенских купаний попали пляж «Тихая гавань» в мкр. Тонкий Мыс; река Жане в селе Возрождение; купель в селе Пшада по ул. Школьной, 18, а также центральные пляжи Геленджика, Кабардинки и Архипо-Осиповки.

Освящение воды начнется в 22:00. Для удобства участников подготовили места для переодевания, горячий чай, а также выставили световые пушки. На каждом пляже будут дежурить медицинские работники и спасатели, а общественный порядок обеспечат порядка 60 сотрудников полиции.

По словам Алексея Богодистова, пляжи в Геленджике, Кабардинке и мкр. Тонкий Мыс уже проверили, а оставшиеся локации в Архипо-Осиповке, Дивноморском и Пшаде планируют осмотреть 17 января.

Нурий Бзасежев

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