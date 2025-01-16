В Новознаменском районе Краснодара строят шесть дорог к соцобъектам

В Новознаменском жилом районе Краснодара продолжается строительство шести дорог общей протяженностью 4,8 км. Работы планируют закончить весной 2025 года, сейчас готовность объектов составляет 60%, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Глава Краснодара Евгений Наумов отметил, что приоритет отдан безопасному подъезду к школе №108 и детсаду №190. Данную часть проекта подрядчик выполнит до конца марта. Несмотря на стройку, общественный транспорт продолжает ходить регулярно.

Сейчас специалисты подготовили половину тротуаров. Также завершают устройство ливневой канализации. Вместе с тем ведутся работы по армированию плиты днища пруда-накопителя и строительство насосной станции.

Дороги проложат по нацпроекту «Жилье и городская среда». На перекрестке улиц Выездной и Богатырской запланирована временная схема движения для переустройства сетей и строительства остановок.

В 2024 году в краевой столице реконструировали, построили и отремонтировали 64 участка дорог.

Нурий Бзасежев